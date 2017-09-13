В Казахстане растет активность криптовалютных майнеров

Вредоносные программы используют мощности зараженной системы для сложных вычислений, затрудняя работу компьютера.

Компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Казахстане в августе 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESET LiveGrid. В августе эксперты ESET выполнили анализ бэкдора Gazer, который используется в атаках на правительственные и дипломатические учреждения Европы и бывших союзных республик. Вредоносная программа разработана АРТ-группой Turla и предназначена для кибершпионажа.

В рейтинге киберугроз по Казахстану рост активности демонстрируют почти все вредоносные программы. На первой строке рейтинга представитель рекламного ПО Win32/Adware.PBot, который используется для показа баннеров и всплывающих окон. Отметились в рейтинге и криптовалютные майнеры Win64/CoinMiner и NSIS/CoinMiner. Вредоносные программы используют мощности зараженной системы для сложных вычислений, затрудняя работу компьютера. Глобальный рейтинг киберугроз возглавили две программы из семейства рекламного ПО — JS/Adware.AztecMedia и JS/Adware.Imali. Сохраняет положительную динамику SMB/Exploit.DoublePulsar.

В августе 9,03% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО. ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Казахстану