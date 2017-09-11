В 37 школах столицы откроют классы робототехники

Робототехника будет проходить как дополнительный предмет.

В Астане в 47 школах уже открылись классы робототехники. На эти цели из бюджета были выделены 183 млн тенге, сообщает акимат столицы. До конца года классы робототехники откроются еще в 37 школах города, а также планируется приобрести необходимое оборудование. Робототехника будет проходить не как основной, а как дополнительный предмет. Поскольку во всех школах он будет проводиться в качестве факультатива, ученики будут его посещать по собственному желанию, передает Strategy2050.kz.

«Вести предмет робототехники будут учителя информатики. Все они прошли специальные курсы в Назарбаев университете», — пояснили в акимате.

Классы по предмету робототехники в среднем предназначены для учеников 8 — 10 классов. Согласно плану, в первое время уроки будут проходить 2 — 4 раза в неделю. Если со стороны школьников будет проявляться большой интерес к этому дополнительному предмету, часы его проведения будут увеличены.