В Алматы и Астане до конца года установят 100 зарядных станций для электрокаров

Новые электрозарядные станции способны зарядить авто за время от 1 до 4 часов.

В Казахстане приступили к масштабной установке сети зарядных станций для электрокаров, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу «Оператор РОП». Первые зарядные станции пилотного проекта установлены в Астане и Алматы с привлечением частных инвестиций.

«В настоящее время с Министерством энергетики РК активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных станций (ЭЗС) в рамках пилотного проекта. В Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 мин) будут установлены по республиканской трассе Астана-Алматы», — говорится в сообщении компании.

Первые столичные ЭЗС установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол». В Алматы — в центральной части города. Новые электрозарядные станции способны зарядить авто за время от 1 до 4 часов.

«Зарядное устройство совмещает в себе все существующие режимы зарядки переменным током. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. Мощность установленных ЭЗС — 51 кВт каждая. Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита от утечки тока, аварийное отключение напряжения, блокировка розетки тип 2 „Mennekes“ во время зарядки, а также датчики тока для автоматического отключения питания после окончания зарядки», — пояснили специалисты.

Отмечается, что в настоящее время в Казахстане более 200 единиц электромобилей.