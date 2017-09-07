В Казахстане появится Blockchain Innovation Centre

Инновационный блокчейн-центр будет работать на базе МФЦА с целью создания эффективной площадки для инициации и развития стартап-проектов.

Международный финансовый центр «Астана» и компания Microsoft объявили о стратегическом сотрудничестве и подписали Меморандум о взаимопонимании. Свои подписи на документе о сотрудничестве поставили Алия Назаркасимова, и. о. Генерального директора Microsoft Казахстан, и Кайрат Келимбетов, Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). Меморандум дает сторонам возможность объединить усилия для развития рынка блокчейн-технологий в Казахстане, а также анонсирует создание Инновационного центра Блокчейн (Blockchain Innovation Centre) на базе МФЦА, цель работы которого — создание эффективной площадки для инициации и развития стартап-проектов.

«Корпорация Microsoft является крупным игроком на мировом рынке блокчейн-технологий, и мы готовы делиться своими знаниями и технологическими возможностями. Уверена, что инициатива, которую мы запускаем сегодня, продолжит формирование благоприятной среды для инновационного развития Казахстана, укрепит диалог между предпринимателями, гражданами и правительством, а также улучшит инвестиционный климат нашей страны», — прокомментировала Алия Назаркасимова.

В рамках согласованных инициатив стороны планируют организовать серию образовательных семинаров-лабораторий, посвященных технологии блокчейн. Один из первых семинаров начал свою работу также 7 сентября, после подписания Меморандума. Более 50-ти участников семинара, среди которых сотрудники МФЦА, банковских структур, государственные служащие, интернет-предприниматели и энтузиасты блокчейн, не только получат теоретические знания о технологиях, но и создадут первые наработки для реализации своей идеи под руководством опытных менторов Microsoft.

Программа 2-дневного семинара включает в себя обсуждение следующих вопросов: