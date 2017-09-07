Актуальные сервисы — mobi music, mobi TV, mobipress, mobi kino — покрывают все медиа-потребности абонентов.

Сегодня OTT-сервисы — это один из самых горячих вопросов в телекоме. И если изначально Over The Top воспринимался операторами исключительно негативно, то сейчас у них стал появляться аппетит к развитию собственных сервисов. Это оправдано — перспективы ошеломляющие, например, в США более половины подключенных к интернету домохозяйств были абонентами по меньшей мере одного OTT-сервиса. К 2019 году рынок OTT-видеоплатформ и платного ТВ только в США может достичь 130 миллиардов долларов. «Кселл» не прошел мимо этого тренда. Актуальные сервисы «Кселл» покрывают все медиа-потребности абонентов.

Для любителей музыки — это mobi music. Здесь и рекомендации от профессионалов, и огромная коллекция альбомов зарубежных и казахстанских исполнителей. И возможность скачивать и слушать композиции без интернета. Mobi TV — это от 30 каналов в «Стартовом» пакете и от 80 — в тематических. Плюс самые разнообразные полезные функции, например, отложенный просмотр. Mobipress позволяет комфортно читать более 70 журналов с мобильных устройств. И, наконец, жемчужина коллекции — сервис mobi kino, который предлагает более 6800 фильмов и сериалов от ведущий студий. Партнерами оператора в этом проекте являются популярные онлайн-сервисы Amediateka и Megogo.