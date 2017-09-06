High Tech for Human стал партнером по сервису технической поддержки Check Point

Заключение данного соглашения позволит компании оказывать клиентам и партнерам первую линию поддержки для решения любой проблемы, связанной с Check Point.

Компания «ТОО Казахский научно-образовательный центр «High Tech for Human» получила статус авторизованного партнера по сервису технической поддержки Check Point (CCSP — Collaborative Certified Support Provider) на территории Республики Казахстан.

Check Point является лидером по разработке инновационных продуктов, сфокусированных на IT-безопасности и основанных на архитектуре программных блейдов. Они обеспечивают заказчиков гибкими и простыми решениями, которые могут быть полностью кастомизированы с учетом точных требований к безопасности в той или иной организации. Check Point — единственный вендор, который не останавливается на технологиях, а идет дальше и определяет безопасность как бизнес-процесс. Клиенты компании Check Point — десятки тысяч организаций любой величины, включая организации из списка Fortune и рейтинга Global 100. Удостоенные наград решения ZoneAlarm защищают миллионы потребителей от хакеров, шпионских программ и хищения персональных данных.

«Заключение данного соглашения с Check Point позволит нашей компании оказывать первую линию поддержки нашим клиентам и партнерам для решения любой связанной с Check Point проблемой. Сертифицированные эксперты компании имеют доступ к ресурсам, экспертным знаниям и передовым методам Check Point для обеспечения исключительной поддержки по продуктам», — говорит Елена Галушкина, генеральный директор High Tech for Human.

«Для нас очень важно, когда партнеры развивают свои компетенции, заинтересованы в обучении и повышении своей квалификации, чтобы дать нашим клиентам поддержку высокого уровня. Мы гордимся, что High Tech for Human имеет на данный момент такой партнерский статус», — отметил Александр Савушкин, директор по развитию бизнеса Check Point в Украине, Грузии и странах СНГ.

Компания «ТОО Казахский научно-образовательный центр «High Tech for Human» является системным интегратором, предлагающим своим клиентам квалифицированные услуги «под ключ» по сетевой и информационной безопасности, облачным технологиям, виртуализации, а также услуги авторизованного обучения.