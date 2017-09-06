В Алматы начала работу конференция TLDCON

Прямая трансляция конференции для администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017.

В Алматы начала работу 10-я юбилейная международная конференция для администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017. Мероприятие организовано Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Технического Центра Интернет, международной корпорации ICANN и Казахстанской ассоциации IT-компаний.

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