В Алматы начала работу конференция TLDCON
Прямая трансляция конференции для администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017.
В Алматы начала работу 10-я юбилейная международная конференция для администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017. Мероприятие организовано Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Технического Центра Интернет, международной корпорации ICANN и Казахстанской ассоциации IT-компаний.
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