Samsung DeX: как превратить свой телефон в компьютер

Через док-станцию Samsung DeX к Galaxy S8/S8+ и Note8 подключаются монитор, клавиатура и мышь: телефон можно использовать для работы, как за настольным компьютером.

Казахстанские покупатели, сделавшие предварительный заказ инновационного смартфона Galaxy Note8 на официальном сайте, получат поистине ценный подарок — док-станцию Samsung DeX! Что это за устройство и как именно оно изменит жизнь пользователя к лучшему?

Galaxy Note8, как уже известно, оснащен безграничным экраном размером 6,3 дюйма с технологией Super AMOLED. Новинка имеет две мощные 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS) как на широкоугольном, так и на телеобъективе.

В свою очередь, Samsung DeX — это еще более удобный способ пользоваться своим смартфоном! Компания Samsung предложила новое решение на рынке мобильных устройств на Android, позволяющее выводить содержимое смартфона на большой монитор и управлять приложениями и файлами через компьютер.

Как это происходит? Через док-станцию Samsung DeX к Galaxy S8/S8+ и Note8 подключаются монитор, клавиатура и мышь. Таким образом, телефон используется для удобной работы, как за настольным компьютером. Благодаря этому, любое место можно превратить в рабочее.

Подключив Samsung DeX, вы можете в полной мере ощутить насколько удобнее стало работать со смартфоном, когда вы видите мобильный рабочий стол на большом экране, набирая сообщения на полноразмерной клавиатуре и совершать быстрые операции с помощью мыши.

Современный смартфон удобен сам по себе, его функционал значительно усовершенствован так, чтобы пользователю было максимально комфортно. Но некоторые задачи проще и быстрее выполнять на настольном компьютере, например отправлять электронные письма, выделять текст, копировать и вставлять данные из одного приложения в другое. Док-станция позволяет это сделать одним щелчком мыши или нажатием клавиши.

При этом телефон, подключенный к DeX Station, всегда остается телефоном. На мониторе вы можете видеть специальную панель задач, через которую можно совершать и принимать телефонные звонки, читать и писать текстовые сообщения, менять настройки. То есть вы можете делать все, что обычно делаете со своим смартфоном, только на большом экране монитора. Подключается все тоже быстро и легко — просто поместите свое мобильное устройство на док-станцию.