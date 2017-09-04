Главный аэропорт Азербайджана начал технологическую модернизацию

Автоматизированная система управления на базе облачных технологий будет способствовать расширению операционной деятельности.

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева внедрят автоматизированную систему управления на базе облачных технологий. Нововведение позволит оптимизировать операционную деятельность и повысить качество обслуживания пассажиров, передает Digital Report.

Старые системы заменят пятью автоматизированными и масштабируемыми продуктами Amadeus, с помощью которых будет осуществляться управление стоянками воздушных судов, работой посадочных гейтов, стоек регистрации, систем приема/выдачи багажа и других служб аэропорта.

С января по май 2017 года Международный аэропорт Баку принял 1,3 млн пассажиров (на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года). По планам администрации, в дальнейшем ожидается рост пассажиропотока.