В пассажирских поездах РК внедрят спутниковый интернет

Цифровизация железной дороги повысит ее конкурентоспособность

АО «НК «ҚТЖ» реализует комплекс мер по инновационному и технологическому развитию, предусматривающий поэтапный переход к дигитализации бизнеса. Об этом в ходе международного форума «Евразийская неделя» состоялась конференция на тему «Драйверы развития транспорта: цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового пути» рассказал главный инженер АО «НК «Қазақстан темір жолы» Батыр Котырев.

«В современных условиях для обеспечения высокого уровня и эффективности транспортно-логистических услуг необходимы качественные изменения в развитии инфраструктуры, сервиса и институциональной среды. При этом особый акцент следует сделать на упрощение и ускорение таможенных процедур, наращивание компетенций в логистике, возможности отслеживания и контроля грузов на протяжении всей цепочки поставок. Важное значение имеет цифровизация транспортно-логистического комплекса для обеспечения прозрачности процессов организации перевозок, повышения эффективности и снижения операционных расходов», — отметил Батыр Котырев в ходе выступления на одной из сессий конференции.

По его словам, в железнодорожной отрасли внедряются новые технологические платформы: система Multirail, АСУ «Договорная и коммерческая работа» и «Энергодиспетчерская тяги». Планируется внедрение системы управления мультимодальными перевозками и терминалами в секторе транспортной логистики, интеллектуальной системы планирования и управления грузовыми железнодорожными перевозками.

"В АО «НК «ҚТЖ» разработана стратегия «Цифровая железная дорога». Стратегия предусматривает цифровизацию бизнес-модели компании и внедрение новых технологий во все ключевые операционные сегменты: грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру и транспортную логистику«,- пояснил главный инженер.

При эксплуатации и обслуживании инфраструктуры большое значение имеет использование системы высокотехнологичной диагностики на базе АСУ «Магистраль» и построение беспроводной сети на базе стандарта LTE-R вдоль железной дороги. Внедрение спутникового интернета в пассажирских поездах и оснащение вокзалов цифровыми услугами позволит полностью перейти на электронные продажи билетов и обеспечить качественно новый уровень обслуживания пассажиров.

«Применение современных информационных технологий является приоритетным направлением деятельности АО «НК „Қазақстан темір жолы“. Ведь новые технологии позволят повысить эффективность производственных процессов, объем и качество предоставляемых услуг, уровень конкурентоспособности и клиентоориентированности», — заключил спикер.