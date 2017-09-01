В Алматы соберутся крупнейшие мировые эксперты по доменам

На TLDCON-2017 эксперты из России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока обсудят самые актуальные темы в области развития доменного рынка.

6 и 7 сентября в Алматы пройдет 10-я юбилейная международная конференция для администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017. Мероприятие организовано Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Технического Центра Интернет, международной корпорации ICANN и Казахстанской ассоциации IT-компаний.

На конференции эксперты из России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока будут обсуждать самые актуальные темы в области развития доменного рынка, информационной безопасности, регулирования и маркетинга в доменной индустрии. Так, во время секции по неправомерному использованию доменных имен участники смогут узнать о создании глобальной системы сбора и анализа информации об интернет-адресах, которые используются для создания мошеннических ресурсов, распространения зловредного программного обеспечения, управления бот-сетями. Эксперты из Украины, России и Казахстана поделятся своим опытом блокировок таких доменов.

Секция по маркетингу и ценообразованию доменов будет посвящена поиску ответа на вопрос, какова справедливая цена на доменные имена на первичном и вторичном рынках, какие существуют модели ценообразования для регистраторов и регистратур, насколько рынок чувствителен к изменениям цен.

На секции об образовательных проектах в доменной индустрии крупнейшие мировые интернет-организации расскажут о том, как они создают специальные тренинги для пользователей, бизнеса, правоохранительных и регулирующих государственных органов, для того чтобы повысить их уровень грамотности в вопросах управления интернетом, использования новых технологий, юридических и экономических особенностях работы на интернет-рынке.

Помимо этого, посетители конференции смогут узнать о новейших технологиях в области поддержки и развития систем DNS, о юридических аспектах работы систем регистрации, международном сотрудничестве в доменной индустрии и последних законодательных инициативах в этой сфере.

Во время мероприятия будет вестись прямая трансляция на русском и английском языках, посмотреть ее и более подробно ознакомиться с программой конференции можно на сайте TLDCON— 2017.