В Узбекистане законодательно закрепят требования к интернет-СМИ

Информационные веб-ресурсы хотят приравнять к СМИ и обязать проходить госрегистрацию.

В Узбекистане разрабатывают поправки в закон «О средствах массовой информации», направленные на закрепление на законодательном уровне статуса интернет-СМИ. Для этого законопроект предлагается дополнить статьей 27-1 «Средство массовой информации в виде веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет», передает Digital Report.

Согласно предложению авторов документа, на титульной странице сайта онлайн-СМИ должна будет указана следующая информация: название, дата и номер свидетельства о госрегистрации, прохождение которой по новому закону сократится с 1 месяца до 15 дней, фамилию, имя и отчество учредителя или его наименование, фамилию, имя и отчество главного редактора, индекс, местонахождение, почтовый и электронный адрес редакции.

В проекте закона впервые дано и определение понятия «электронная версия периодического печатного издания». Информационным ресурсом такого рода предлагают считать «газеты, журналы, ведомости, бюллетени и другие, записанные на носителях информации, рассчитанные на использование с помощью электронных технических устройств, документы в электронной форме, прошедшие редакционно-издательскую обработку, предназначенные для распространения в неизменном виде, имеющие выходные сведения». К электронной версии периодического печатного издания будут применяться те же требования, что и к интернет-СМИ.