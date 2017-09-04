В Таджикистане созданы отряды киберполиции

Только в этом году в республике было выявлено более 130 человек, которые контактировали через веб-сервисы с запрещенными в стране организациями.

В целях борьбы с распространением экстремизма в Сети в Таджикистане на базе МВД создали отряды киберполиции. Один из них будет работать при управлении по борьбе с организованной преступностью, другой — в составе уголовного розыска, передает Digital Report.

По словам главы ведомства Рамазона Рахимзоды Хамро, подоплекой для создания нового подразделения стали участившиеся случаи вербовки через веб-сайты в ряды террористов граждан республики: «Мы работаем совместно с нашими коллегами в Китае и России и направили несколько наших сотрудников для подготовки и изучения опыта других стран. Мы прилагаем все усилия, чтобы у нас в стране были высококвалифицированные специалисты в этом направлении, так как сегодня это очень актуальный вопрос в борьбе с организованной преступностью».

Руководитель Ассоциации исследователей государственной политики и государственного управления в Таджикистане Михаил Петрушков называет подобное решение властей своевременным. «Я считаю, что государство должно думать на перспективу. Лучше это сделать своевременно — вложить средства в подготовку специалистов, в создание интегрированных структур в рамках ОДКБ и СНГ. Надо потратить на это средства, чтобы не проигрывать ДАИШ (организация, запрещенная в России) и другим террористическим организациям», — сказал он. Директор общественного фонда «Интернет» в Таджикистане Рустам Касимов считает, что в будущем, после того, как страны мира выработают единые подходы к оценке угроз, киберполиция может стать глобальной структурой, например, в составе ООН. «Может быть, это будет киберинтерпол. Это произойдет, если страны придут к единому мнению относительно масштабов угроз тех же террористических организаций. И тогда проблем не будет», — высказал он свое видение. По мнению эксперта, в первую очередь важно на международном уровне находить пути решения проблем и достигать определенных соглашений. «Конечно, есть вопросы, по которым очень сложно будет найти компромисс. Но есть проблемы, которые очень легко решаются. Например, детская порнография. Странам легко договориться, чтобы ее блокировали на корню, чтобы такая зараза не распространялась в интернете. Я не думаю, что найдутся страны, которые станут считать, что это нормально», — отметил он.

По информации пресс-службы МВД Таджикистана, только в этом году в республике было выявлено более 130 человек, которые контактировали через веб-сервисы с запрещенными в стране организациями, а также обнаружены и заблокированы более 70 сайтов, содержащих информацию экстремистской направленности.