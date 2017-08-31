Минфин Казахстана изучает возможности блокчейна для налогового администрирования

Ведомство занимается изучением этого вопроса совместно с зарубежными коллегами.

Министерство финансов Казахстана рассматривает возможности блокчейна для системы налогового администрирования. О том, что ведомство проявляет интерес к ситуации на рынке криптовалют, сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает Digital Report.

По словам чиновника, Минфин изучает не только рынок криптовалют, но и подходы, технологии, связанные с ним: «Действительно в экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена, с другой стороны есть мнение, что, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей», — поделился он.

Султанов отметил, что ведомство заинтересовалось применением технологии блокчейн в системе налогового администрирования и занимается изучением этого вопроса совместно с зарубежными коллегами.