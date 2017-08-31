Казахстанские школьники смогут учиться программированию в Яндекс.Лицее

Учебный год для юных программистов начнется уже 2 октября.

Яндекс запускает в Казахстане проект по обучению школьников программированию, где они в свободное от школьных уроков время смогут попробовать себя в роли разработчиков. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное. Площадки откроются в Алматы и Астане, и будут работать на базе Республиканской физико-математической школы (РФМШ). Знаний, полученных на занятиях, хватит, чтобы сделать первые шаги в карьере программиста.

«В Яндекс.Лицее изучают программирование на примере Python — языка с богатыми возможностями, который используют в Яндексе и во многих других компаниях» — отметили представители Яндекса.

Заявки принимаются от учеников 8 и 9 классов. Чтобы стать лицеистом, нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто справится с тестом, получат приглашение на собеседование. Учебный год начнется 2 октября. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00.

«РФМШ — одна из лучших физико-математических школ в СНГ. Для нас это особенное место, потому что именно там сорок лет назад познакомились Аркадий Волож и Илья Сегалович, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — История Яндекса подтверждает, что школьные знания и школьные друзья могут сыграть в жизни важную роль. Яндекс.Лицей — это возможность завести новых друзей и вместе научиться программировать. Навыки программирования пригодятся не только тем, кто хочет работать в IT-сфере. Они полезны в любой отрасли, где имеют дело с обработкой и анализом данных, от физики и математики до экономики и лингвистики».

Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта Яндекса с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают современные направления компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более шестисот специалистов, которые сейчас работают в IT-компаниях стран СНГ и дальнего зарубежья и занимаются наукой.