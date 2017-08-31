После завершения ЭКСПО-2017 на территории выставки откроют IT-парк

Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира.

Одним из проектов, который будут размещен на территории выставки EXPO 2017 после ее завершения, станет международный технопарк IT-стартапов. Об этом еще в январе этого года в своем Послании упомянул Нурсултан Назарбаев.

«Поручаю правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира» — указал Глава государства.

Как отметили в пресс-службе Astana Expo 2017, открытие IT-центра в нашей стране не только даст возможность для развития творческого потенциала казахстанских ученых и бизнесменов, но и сулит значительный мультипликативный эффект: «Новые технологии — это новые виды малого и среднего бизнеса, и новые рабочие места. Казахстанцы получат возможность зарабатывать на продуктах IT. Изменится и рынок труда — станут востребованы квалифицированные рабочие».

Докладывая Президенту о программе развития территории выставки после ее завершения, председатель правления АО «НК Астана ЭКСПО 2017» Ахметжан Есимов заявил, что площадка корпоративного павильона уже имеет всю необходимую инфраструктуру. Казахстанским стартаперам будут обеспечены наилучшие условия для претворения в жизнь технологичных проектов.

Организаторы рассчитывают на приток прямых иностранных инвестиций за счет находящегося рядом Международного финансового центра, и кадров — за счет расположенного невдалеке Nazarbayev University.