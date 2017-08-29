В Астане завершился стартап-марафон Astana Innovations Challenge

Участники Startup Weekend презентовали инновационные проекты для решения вопросов по экономии воды, снегоуборке и ливневым стокам.

25-27 августа в рамках масштабного стартап-марафона Astana Innovations Challenge завершился второй Startup Weekend, где участники предложили свои решения по ресурсосбережению и коммунальному хозяйству. Организатором стартап-марафона является акимат Астаны в лице АО «Астана Innovations» совместно с бизнес-инкубатором MOST.

Участники второго Startup Weekend в течение 54 часов работали над созданием инновационного продукта по эффективному использованию и экономии воды, снегоуборке, ливневым стокам и электронному КСК. В течение трех дней были проведены образовательные и менторские сессии. Участники получили экспертную поддержку для работы над своими проектами.

В рамках мероприятия с приветственной речью выступил руководитель управления по инвестициям и развитию акимата Астаны Алишер Абдыкадыров: «На последующих мероприятиях в рамках Astana Innovations Challenge, который включает не только стартап-уикенды, но и хакатоны, акимат города также будет принимать активное участие, помогать командам, направлять, консультировать, оценивать проекты и рассматривать возможности внедрения в городе. Мы будем проводить подобные мероприятия еще не раз, мы готовы работать с молодежью, вместе сможем сделать наш город лучше, красивее, комфортнее».

Менторами и жюри выступили опытные предприниматели, эксперты и представители государственных структур. Специально приглашенным ведущим стал генеральный директор ARMNet Симоне Димелас и директор Teсhstars по странам Азии Око Давасурен.

В мероприятии приняли участие более 100 человек. За время работы было сформировано порядка 16 команд, из которых были отобраны три лучших проекта для города. Победители разделили между собой призовой фонд в 500 000 тенге:

1-е место: команда LaMEC с проектом «Интеллектуальная система управления ливневой канализацией». Проект направлен на индивидуальный мониторинг, который будет оснащать ситуационной центр акимата Астаны данными об уровнях воды в коллекторах в режиме онлайн.

2-е место: команда WaterMeter 2.0 с проектом «Умный счетчик воды» — решение по сбору, мониторингу и анализа показателей учета потребления воды в столице.

3-е место: команда No Snow — проект «Ликвидация снега без вывоза на полигоны», направленный на снижение нагрузки на городскую транспортную сеть, увеличение количества технической воды для возможного использования во вторичном обороте с отсутствием необходимости рекультивации земли на полигонах.

Также, экспертное жюри заинтересовало 3 стартап-проекта: Work App, AeLAB, Water Tank, с которыми планируется вести переговоры о дальнейшей возможности внедрения в городе.

«Наш центр заинтересован в подобных проектах. Более того, мы хотим предложить акимату города проект по переработке продукции сельского хозяйства, а именно, пищевой продукции. Все проекты и решения, которые предлагают стартапы на Startup Weekend, инновационные. Понятно, что некоторые требуют доработки, потому как сделаны за 54 часа. Но мне особо понравился проект Clean Self по фотокаталитическому покрытию стекол. Данный метод можно применять и в сельском хозяйстве», — отметил Дамир Егизбаев, заместитель председателя правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», жюри Startup Weekend.

Startup Weekend — это мировой формат работы со стартапами, где в течение 54 часов создаются команды, генерируются идеи, проходит обучение и создается готовое решение. Startup Weekend проходит с 2008 года в 150 странах мира. За 9 лет проведено уже более 3 тысяч мероприятий, организовано более 23 тысяч команд, около 193 тысяч выпускников.