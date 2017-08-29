В Узбекистане выбрали исполнителей для автоматизации управления электро- и газовыми сетями страны

Постановление президента о внедрении автоматизированных систем контроля и учета будет представлено к концу сентября.

Правительство Узбекистана выбрало подрядчиков для внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и газа в республике. В качестве компаний-партнеров для реализации программ по переводу электрических и газовых сетей на автоматизированные системы управления узбекские власти выбрали французскую Sagemcom, швейцарскую Landis & Gyr и немецкую Elster Metronica. Общая предполагаемая стоимость проектов — почти 2 млрд долларов США, передает Digital Report.

Планируется, что для определения возможности интеграции во вновь реализуемые проекты подрядчики оценят уже установленные приборы учета энергоресурсов, системы передачи данных и биллинга, а также исследуют состояние линий электропередач и трансформаторов, систем газораспределения и иной инфраструктуры.

Так, на проект, предусматривающий установку порядка 6 млн приборов учета электроэнергии по всей республике, а также создание единой биллинговой системы и базы данных потребителей, правительство страны с помощью привлечения кредитных средств Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития намерено потратить $800 млн. Внедрение такой же системы в газораспределительной сети, в ходе которого по всей стране планируется установить свыше 3 млн счетчиков, обойдется в $800-900 млн.

Узбекистан планирует не только подписать контракты на поставку необходимого оборудования и приборов учета энергоресурсов, но и рассматривает возможность создания на территории страны совместного производственного предприятия, обеспечивающего потребности отрасли, и предприятия по сервисному обслуживанию счетчиков и другого.

Соответствующее постановление президента о внедрении автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа на всей территории республики будет представлено к концу сентября.