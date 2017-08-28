В Туркменистане внедряется электронная система оплаты в автобусах

Оплатить проезд можно будет электронными проездными или бесконтактными смарт-картами.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 25 августа провел заседание кабинета министров Туркменистана. Вице-премьер Байрам Аннамередов отчитался о внедрении системы электронной оплаты в общественном транспорте. На данный момент в автобусах устанавливаются системы электронной оплаты проезда, передает CA-NEWS.

Оплатить проезд можно будет электронными проездными или бесконтактными смарт-картами. Пополнить счет на карте можно будет в специализированных точках продаж. Можно ли будет оплачивать проезд наличными, не уточняется.

Глава государства заявил, что данная услуга обеспечит прозрачность расчетов и максимальный учет пассажирских перевозок.