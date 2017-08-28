Биометрия против карманников

В алматинских автобусах теперь будут считываться биометрические данные карманников.

В автобусах Алматы будут считывать биометрические данные карманников и передавать их полиции, сообщил начальник городского департамента внутренних дел Серик Кудебаев. На заседании Общественного совета Алматы он рассказал, что в городе наблюдается снижение преступности по всем направлениям. Однако учащаются карманные кражи, но полицейские применяют инновационные технологии, чтобы с этим бороться, передает Sputnik.

«Карманные кражи: над техническим вооружением мы сейчас работаем. В автобусы программное обеспечение ставим, по биометрическим позициям будем вводить базу данных карманников, воров», — сказал Серик Кудебаев.

Он пояснил, что в базу введут данные всех, кто состоит на учете как карманники, воры. Рассказывая о принципе работы программы, он пояснил, что у человека на лице есть около 97 биометрических точек, по которым определяется его образ: «По этим биометрическим данным опознается и автоматически передается нашим патрулям, что в таком-то автобусе зашли такие-то».

Сейчас программа работает в пилотном режиме на нескольких маршрутах, которые постоянно будут меняться. Как уточнила официальный представитель ДВД Алматты Салтанат Азирбек, полицейские хотят снабдить этим ПО и автобусы, и троллейбусы. С начала месяца благодаря программе удалось задержать около 25 карманников.