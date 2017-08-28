Рынок транспортных услуг ЕАЭС будет формироваться на основе «цифры»

Цифровые технологии планируют внедрять на всех этапах перевозки грузов.

Использование цифровых технологий в сфере транспорта и реализация крупных инфраструктурных проектов — залог успешного развития транспортных систем всех государств-членов Евразийского экономического союза. Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе. При этом цифровые технологии будут внедряться на всех этапах перевозки грузов, как заявил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов на конференции «Драйверы развития транспорта: цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП», которая прошла в рамках международного форума «Евразийская неделя».

«Цифровая повестка в рамках Союза сегодня является одним из важнейших направлений: открываются новые возможности для экономик всех государств-членов. Приоритет в стратегии развития перевозок грузов всеми видами транспорта — использование цифровых технологий при оформлении перевозки и контроле доставки», — отметил Адамкул Жунусов. Министр ЕЭК считает, что такие технологии необходимо внедрять на всех этапах движения грузов от отправителя до получателя, и делать это надо незамедлительно.

Так, на автомобильном транспорте предусматривается присоединение государств-членов Союза к Дополнительному протоколу об электронной накладной e-CMR, что будет являться очередным шагом к безбумажному документообороту на транспорте. В этой связи представляет практический интерес европейский опыт внедрения электронных накладных при осуществлении международных автомобильных перевозок.

На железнодорожном транспорте предстоит переход на электронную железнодорожную накладную, внедрение технологии электронного таможенного транзита, перевод таможенной процедуры временного ввоза транспортных средств международной перевозки при железнодорожном транзите исключительно в электронную форму.

Генеральный секретарь Международной ассоциации «Координационный совет по транссибирским перевозкам» Геннадий Бессонов полагает, что «развитие должно быть гармоничным, излишнее внимание к отдельным направлениям грозит перекосами». Таким образом, по его мнению, в рамках Союза правильно развивать цифровые технологии в администрировании процессов, одновременно вкладывая и в инфраструктуру. С ним согласен и президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Кристиан Лабро. Он считает, что цифровизацию и снятие административных барьеров важно проводить наряду с устранением «физических» барьеров.