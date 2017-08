В Астане подвели итоги фестиваля мобильных приложений

В этом году на участие в nFactorial было подано 760 анкет.

26 августа в Назарбаев университете состоялся большой ежегодный фестиваль мобильных приложений nFactorial Demo Day 2017. На суд зрителей и членов жюри были представлены разработки мобильных приложений. В качестве членов жюри присутствовали министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, аким Астаны Асет Исекешев, директор Центра прикладных исследований Рахим Ошакбаев и др, сообщает сайт Астаны.

Градоначальник в приветственном слове отметил, что сегодня в Астане реализуется большое количество проектов, связанных непосредственно с технологиями. В связи с этим крайне важна поддержка молодых людей, выделение грантов и реализация соответствующих проектов.

Все представленные продукты были созданы и запущены в рамках программы nFactorial Incubator. nFactorial Incubator (N17R.com) — это фабрика талантов, интенсивная 12-недельная программа по подготовке для рынка высококлассных мобильных разработчиков. За 2 года работы программы было запущено свыше 230 мобильных приложений, выпущено порядка 300 мобильных разработчиков.

С 5 июня по 26 августа в режиме полноценного рабочего дня с 10:00-19:00 студенты учились и работали. На протяжении указанного периода участники прошли интенсивный курс по дизайну и разработке iPhone или Android-приложений. Далее каждый студент занялся созданием собственного проекта.

На протяжении всех 12 недель программы студентов обучали 20 профессиональных мобильных разработчиков из студии Zero To One Labs.

Весной этого года на участие в nFactorial было подано 760 анкет. Из них отобрали 130 лучших разработчиков со всей республики. Все прошедшие отбор участники приехали в Астану на 12 недель. Целью каждого участника было запустить собственное мобильное приложение с 10 000 скачиваниями за 12 недель. Победителями этого года стали Газиз Турсынбек (бронза), Хадиша Дабаева (серебро) и Ерсултан Сапар (золото). По итогам фестиваля лучшие казахстанские приложения будут запущены в App Store и Play Market.