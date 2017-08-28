Скандал в благородном семействе: Nur.kz и Gismeteo.kz покидают рейтинг Zero.kz

Ранее из рейтинга вышли «Колеса. Крыша. Маркет» и онлайн-площадка OLX.

В распространенном пресс-релизе сообщается, что Zero.kz, якобы, уже не может обеспечить подсчет посещаемости читателей и зрителей на других платформах, и, тем самым, рекламодатели, которые ориентируются на данные отечественного сервиса интернет-статистики, получают необъективную картину о реальной аудитории сайтов.

Напомним, что ранее из рейтинга вышли «Колеса. Крыша. Маркет» с интернет-проектами Kolesa.kz, Krisha.kz и Market.kz, и онлайн-площадка OLX. С уходом Nur.kz и Gismeteo.kz в Zero.kz останутся лишь два портала, насчитывающие более чем 100 тысяч хостов в сутки — Tengrinews.kz и Zakon.kz.

В Nur.kz и Gismeteo.kz отмечают, что в пассиве Zero.kz — неспособность рейтинга обеспечить подсчет посещаемости на других платформах. «Например, Facebook не одобряет неавторизированные счетчики просто потому, что они замедляют загрузку страниц и тем самым ухудшают качество использования. Точно такие же требования предъявляет и Google, исключая из мобильного поиска сайты с медленной загрузкой страницы или наличием неавторизированных счетчиков. Наличие продвинутых международных сервисов по веб-аналитике и глубокому анализу данных пока позволяют эффективнее инвестировать деньги рекламодателям в борьбе за потребителей», — говорится в пресс-релизе.

По оценке авторов документа, новостные и развлекательные международные ресурсы присутствуют в среднем, как минимум, на 10 платформах. Счетчики же, не использующие прогрессивные методы анализа, не учитывают большую часть аудитории, что может повлиять на дальнейшее развитие ресурсов казахстанского интернета. Кроме того, Zero.kz не учитывает данные мобильных приложений, которые на сегодняшний день являются важным источником трафика. Выход из рейтинга Zero.kz состоится 1 сентября сего года.

Создатель и основной разработчик ресурса Zero.kz Александр Усков прокомментировал демарш Nur.kz и Gismeteo.kz таким образом: «Ничего особенного в том, что Nur.kz выходит из рейтинга, нет. Хотя в своем пресс-релизе они лукавят: например, о том, что Zero не учитывает аудиторию Facebook. Если они не ставят на своих приложениях и ссылках счетчики, то это их проблема». Оппонирует г-н Усков и тому, что, якобы, счетчик Zero.kz и близко не отражает реальные цифры их посетителей: «Люди очень часто путают понятия. Мы не являемся конкурентами Google Analytics или Yandex.Metrika, мы не датчик статистики, а система рейтингов. То есть мы ранжируем казахстанские сайты по определенным показателям, и для нашей системы количество пользователей — это не самый главный показатель». По его словам, Zero.kz — это рейтинг, а не набор статистических данных, и в компании стараются максимально отсеять разного рода случайный и недобросовестный трафик. На что намекает г-н Усков? Вот как он поясняет свою мысль: «На мой взгляд, отказ от Zero.kz позволит недобросовестным рекламным площадкам повышать свои показатели». По его словам, есть масса ресурсов, у которых можно закупить так называемый «паразитный» трафик, где, грубо говоря, на сайт заходит не живой пользователь, а некая автоматизированная система, бот. Все подобные системы достаточно хорошо умеют обходить системы статистики, которые дает Google Analytics или Yandex.Metrika. «Такой трафик 20-30% накручивает, размазывая их так, что в выборках основных агрегаторов статистики его просто не будет видно — он спрячется за основными показателями трафика», — добавляет он. Отвечая на вопрос о том, может ли выход Nur.kz и Gismeteo.kz каким-то образом отразиться на репутации Zero.kz, он говорит: «Не думаю. Примерно то же говорили несколько лет назад, когда сайты „Колеса“ и „Крыша“ ушли из нашего рейтинга. Ухудшится чисто казахстанская статистика, мы станем меньше знать о сайтах Казахстана».

Между тем, по данным Similarweb.com, который и приводят в качестве альтернативы в Nur.kz, посещаемость портала несколько ниже, чем по данным Zero.kz — первый сервис говорит о том, что она в среднем составляет менее 1,7 млн просмотров в день, по данным второго — 3,4 млн в сутки. У Liveinternet.ru — в среднем это 2,9 млн просмотров в сутки (в августе 2015-го этот же показатель был на уровне 3,5 млн). Получается, что Zero.kz показывает даже не компромиссные цифры, а самые что ни на есть «удачные» для Nur.kz! Где же логика?

Александр Ляхов, патриарх Казнета, отвечая на вопрос Profit.kz о том, что изменится в Казнете с уходом Nur.kz из Zero.kz, солидарен с Александром Усковым: «Понятно, что картина станет неполной — из-за невозможности сравнить показатели новых и „старых“ лидеров». Замечает он и то, что демарш Nur.kz вслед за «Колеса. Крыша. Маркет» и OLX приобрел признаки тенденции: «Можно сказать, что это тенденция. Ровно такая же, как наблюдалась в свое время на Award.kz, когда от участия в конкурсе отказывались сайты — лидеры Казнета из-за боязни проиграть дерзким новичкам».

Шавкат Сабиров, президент Интернет Ассоциации Казахстана считает, что принципиально ничего не изменится. «Zero как был единственным источником оценки казахстанского трафика, так и останется. Понятно, что другие системы аналитики посещения сайтов тоже дают картину, но все-таки нужно признать, что Zero при всех его плюсах и минусах дает статистику внутри Казахстана без коммерческой основы. Т.е. элемент объективности присутствует однозначно», — пишет он в редакцию Profit.kz. По его словам, другой разговор в том, что сам Nur.kz еще та «белая овечка» в отношении трафика и его источников. «Все в Казахстане знают, что основной источник трафика на этом сайте — это пиратский контент аудио- и видеоматериалов. Без пиратского контента они упадут в конец списка сайтов. Но это тема не СМИ, а нарушений авторских и смежных прав в Казнете и забота правоохранительных органов», — считает президент Интернет Ассоциации Казахстана.

«Является ли то, что лидеры Казнета уходят из Zero, тенденцией? В локальных версиях статистики важна адекватность и понимание того, что происходит и почему. Думаю, что Zero следовало бы иметь публичную группу поддержки хотя бы для ответов на вопросы со стороны владельцев сайтов Казнета. Раньше просто статистики хватало сполна, а сегодня уже требуется реагировать на различные вопросы или события. Давно следует выделить для казахоязычных сайтов отдельную ветку статистики, структура Казнета изменилась настолько сильно, что нужно реагировать чуть ли не каждый день», — резюмирует он.

В целом, если отбросить истерию, ситуация видится непростой. С одной стороны, рейтинг Zero.kz стал де-факто единой точкой входа для принятия решения со стороны немногочисленных рекламодателей. С другой, уход лидеров Казнета из него ставит владельцев тысяч ресурсов в очень недвусмысленное положение (нет дыма без огня) и порождает неудобные вопросы к единственной отечественной системе рейтингов.