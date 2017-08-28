Записаться к нотариусу и отправить документы для проверки граждане смогут онлайн

В РК проводятся работы по развитию системы «Е-нотариат».

Об этом на международной научно-практической конференции «Нотариату Республики Казахстан — 20 лет» сообщила директор департамента интегрированных решений АО «Национальные информационные технологии» Ульяна Черных. Она отметила, что основные цели, поставленные в самом начале создания системы, достигнуты. В настоящее время совместно с Республиканской нотариальной палатой и Министерством юстиции РК проводятся работы по развитию системы «Е-нотариат». Планируется внедрить онлайн-регистрацию граждан на предварительную консультацию и прием к нотариусу, а также предварительную онлайн-отработку документов нотариусом без физического присутствия человека.

Данная процедура позволит сэкономить время как граждан, так и самих нотариусов. Можно будет заранее отправить все необходимые документы на подготовку или проверку, либо уточнить заблаговременно перечень необходимых документов и назначить день, удобный для обеих сторон.

Кроме того, планируется интеграция с информационными системами России и Белоруссии. Это даст возможность нотариусам не выходя из своей системы обмениваться данными и проверять нотариальные действия нотариусов стран-участниц интеграции. Как результат — для граждан будет сокращено время, затрачиваемое на совершение нотариального действия.

«Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат» была разработана и внедрена в 2010 году специалистами АО «Национальные информационные технологии». Она обеспечивает взаимодействие и работу нотариусов с республиканской и территориальными нотариальными палатами, с курирующими государственными органами. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 4130 нотариусов.