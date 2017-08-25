Award.kz-2017 собрал лишь 69 заявок

Одна из причин, благодаря которой Award.kz-2017 войдет в историю – беспрецедентно низкий интерес к нему.

Национальная интернет-премия показывает очередной антирекорд. На сей раз ситуация намного хуже самых мрачных прогнозов — менее чем за месяц до окончания приема заявок (прием заявок будет закрыт 15 сентября) их собрано лишь 69. Принято к участию пока лишь 18 сайтов.

29 мая 2017 года начал свою работу 15 сезон старейшего и крупнейшего конкурса сайтов Казнета — Национальная интернет-премия Award.kz-2017. И этот сезон станет историческим по многим причинам. Первая — впервые будет «обкатан» платный вариант участия в нем. Стоимость участия в Award.kz-2017, как выяснил Profit.kz, составляет от 4000 до 6000 тенге в зависимости от времени подачи заявки на участие (принцип: раньше — дешевле). Второе — претерпел существенное изменение регламент работы для членов экспертного и международного жюри, возвращено в алгоритм и параллельное судейство экспертного жюри. Озвученные новшества связывают с приходом Данияра Кудайбергенова, основателя студии «Ризн», который возглавил оргкомитет Award.kz в текущем году.

Третья причина, благодаря которой Award.kz-2017 войдет в историю — беспрецедентно низкий интерес к нему. Достаточно сказать, что даже в год основания Национальной интернет-премии в далеком 2002-м, в конкурсе приняло участие 336 сайтов. Это очень существенная цифра, учитывая то, что емкость Казнета в то время была несоизмеримо меньше, чем сейчас (несколько тысяч доменов против 132600 в июле 2017-го). В 2004 году участников было уже 541, в Award.kz-2008 — 904, в Award.kz-2010 их количество достигло рекордной отметки — 971. С тех пор эта цифра имеет тенденцию к снижению. В Award.kz-2016 она упала до 500.

Напомним, что прием заявок на участие в Award.kz-2017 продолжится до 15 сентября 2017 года, а с 21 сентября по 10 ноября состоится голосование международного жюри через специальный интерфейс в рамках специализации конкретного судьи. Кроме того, свой голос за тот или иной сайт может отдать любой интернетчик.

Некоторые деятели Казнета, с которыми удалось побеседовать, считают, что Award.kz в том виде, в котором он существует, может стать последним в истории Национальной интернет-премии.