Казахстанские школы смогут использовать инновационные решения для повышения качества обучения

«Казахтелеком» представил пакет услуг, которые повысят качество процесса обучения и обеспечат безопасность учащихся.

Сегодня РДТ «Астанателеком» (филиал АО «Казахтелеком») продемонстрировал технологические решения для образовательных учреждений. В пакет услуг входят облачное видеонаблюдение, возможности для проведения облачных видеоконференций и услуги доступа к интернету с возможностью анализа трафика и фильтрации нежелательного и опасного контента.

Как отметили представители компании, при разработке предложений для учреждений образования были учтены главные критерии: безопасность, комфорт и качество.

На сегодняшний день в Астане действуют 82 общеобразовательные школы. Из них 93% подключены к оптоволоконным линиям связи, а оставшиеся 7% имеют доступ к интернету посредством медных линий связи. При высоком уровне цифровизации школ возникает естественная потребность в современных инфокоммуникационных услугах и сервисах.

Будучи мультисервисным оператором, представляющим услуги в секторах В2В и В2С, «Казахтелеком» активно работает над расширением продуктовой линейки. Представленные решения содержат возможности, которые могут быть использованы в детских садах, школах и университетах, позволят повысить качество процесса обучения, помогут обеспечить оперативное управление и повысить безопасность учащихся.

"Компания планомерно расширяет линейку услуг для сектора В2В, внедряя новые инновационные технологии и готовые решения. Неоспоримым преимуществом является развитая телекоммуникационная инфраструктура, которая позволяет не только обеспечивать абонентов привычными услугами — доступом к сети интернет, телефонией и телевидением, — но и активно развивать и интегрировать современные системы, такие как Smartcity, Smarthomе. Все представленные решения направлены на обеспечение безопасности учащихся и автоматизацию учебного процесса«,- отметил Главный директор по корпоративному сегменту АО «Казахтелеком» Рафаэль Абыханов.

Гости мероприятия ознакомились с возможностями решений, услугами центров обработки данных, конфигурацией профиля и основными пользовательскими настройками по трем услугам. Авторы проекта сделали акцент на том, что новые услуги отражают идеи концепции проекта Smartschool, который реализуется Управлением образования, столичным акиматом и интегратором инновационного развития города «Астана Innovations».

Особое внимание уделили услуге организации безопасного доступа к интернету с функцией Deep Packet Inspection (система контроля и анализа трафика). С ее помощью образовательные учреждения смогут контролировать доступ пользователей к интернет-ресурсам, содержащим информацию деструктивного и дестабилизирующего характера. Преимущество данного решения состоит в том, что оно исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования, закупа лицензий и содержания технического персонала для настройки и обслуживания, что значительно снижает расходы на создание инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности.