В сентябре презентуют госпрограмму «Цифровой Казахстан»

Презентация запланирована на 13 сентября.

Презентация государственной программы «Цифровой Казахстан» запланирована на 13 сентября. Об этом рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев во время сессии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС» в рамках форума «Евразийская неделя», передает «Караван».

«Мы прекрасно понимаем, что инфраструктура важна для такой большой страны, как Казахстан. Уровень проникновения интернета превышает 70%, но его качество — разное. В городах и населенных пунктах больше 2 тыс. людей. У нас очень хороший интернет. Но мы не забываем о том, что в Казахстане 47% населения живет в сельских населенных пунктах. Поэтому если мы сейчас не построим инфраструктуру, то будет сложно выровнять цифровое неравенство между селом и городом, — рассказал Даурен Абаев.

Еще одним аспектом программы станет развитие креативного общества, которое предусматривает развитие компетенций и навыков для цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей.

«Цифровизация отраслей экономики — третье направление. Мы хотим охватить ею все отрасли, начиная от правоохранительных органов и заканчивая экономикой. Мы запланировали более 130 мероприятий, ответственные компании, люди и финансирование определены. Поэтому мы думаем, что реализация этих мероприятий существенно поменяет облик нашей страны», — добавил он.

Переход на проактивное государство министр обозначил четвертым направлением. Оно предусматривает усовершенствование системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы предоставления государственных услуг.