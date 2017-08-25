GPS-датчиками оснастят школьные автобусы в селах Карагандинской области

Аким Карагандинской области поддержал предложение.

Для безопасности детей школьные автобусы в Карагандинской области оснастят GPS-датчиками. Как сообщил руководитель управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов, проживающих в поселках детей возят в соседние города специальные школьные автобусы. Зимой, в период обильных осадков и метели оперативные службы и администрация школ не может отслеживать местонахождение детей. В связи с этим Асхат Аймагамбетов предложил установить в школьных автобусах GPS-датчики, передает Liter.kz.

«GPS-датчики будут особо актуальны зимой. Дороги в отдаленные населенные пункты заносит снегом, и дети неделями не могут добраться до школы. Госорганы, администрация школ, управление образования не могут видеть эту ситуацию. А с внедрением GPS-датчиков этот пробел будет устранен», — сказал Асхат Аймагамбетов.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поддержал предложение: «GPS-датчики позволят отслеживать работу водителей. Наши школьники на выставках робототехники имеют большие успехи. Они смогут сами установить датчики слежения».

Глава управления образования сообщил о намерении устроить среди талантливых школьников конкурс по решению этой проблемы.