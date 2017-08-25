Страны ЕАЭС могут стать заложниками собственных программ по цифровизации экономики

ЕАЭС активно развивает проект единого цифрового пространства.

Принимая национальные программы по цифровизации, страны ЕАЭС могут стать заложниками западных цифровых технологий. Такое опасение во время ежегодного международного выставочного форума «Евразийская неделя», организованного странами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) высказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, передает Zakon.kz.

«Всем интересна цифровая повестка. Вчера никто о ней не говорил, сегодня абсолютно все заинтересованы. Тигран Саркисян предлагает как можно быстрее осознать, в чем же общность подходов и общая повестка, потому что все национальные правительства заинтересованы как можно быстрее внедрять цифровые технологии по строительству цифровой экономки. Как бы не оказалось так, что мы будем заложниками всех своих национальных программ, а при этом все время будем зависеть от западных цифровых технологий и от восточных, и останемся несостоятельными, как самостоятельный цифровой элемент в глобальной цифровой повестке. И это большая беда», — сказал он.

При этом Шувалов отметил, что в каждой стране есть свои спецслужбы, министерства внутренних дел и другие ведомства, которые настаивают, что есть определенный национальный сегмент, который нужно защищать. Но есть и необходимость в выстраивании отношений по горизонтали, без которых никакой повестки не будет.

«Здесь, конечно, нужно, чтобы те, кто на национальном уровне отвечают за эту цифровую повестку, вместе с ЕЭК продвигали ее. Пока что мы видим, что по тем или иным сегментам национальные программы начинают бежать впереди, мы на наднациональном уровне не можем согласовать подходы. Мы до сих пор согласовываем документ „основные направления развития цифровой повестки на Евразийском пространстве“», — добавил он.

К слову, по оценкам международных экспертов, цифровизация экономики радикально меняет ландшафт мировой экономики и может обеспечить 1/3 мирового ВВП к 2025 году. Именно поэтому ЕАЭС активно развивает проект единого цифрового пространства, которое должно стать одним из ключевых элементов, поддерживающих свободное движение товаров и услуг, людей, капитала.

Казахстан на данный момент также работает над собственной цифровой повесткой и вскоре планирует презентовать государственную программу «Цифровой Казахстан». Ее цель — диверсификация и реализация потенциала страны в базовых секторах экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и создание отраслей нового технологического уклада.

«Для развития цифровизации в Казахстане используется комплексный подход, который предполагает системное развитие экосистемы, преобразование в отраслях экономики, повышение качества электронных госуслуг и создание креативного общества», — сказал во время своего выступления премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.