Участники рынка кабельного ТВ столкнулись с требованиями о дополнительной оплате контента

«Алма ТВ» выставлена претензия, обязывающая компанию оплатить дополнительные отчисления.

Участники рынка кабельного телевидения Казахстана столкнулись с требованиями вновь образованного общества по авторским правам об оплате ретраслируемого контента. В настоящее время одному из крупнейших казахстанских операторов кабельного телевидения «Алма ТВ» выставлена претензия, обязывающая компанию оплатить дополнительные отчисления за ретранслируемый иностранный контент в пользу нового общества по авторским правам, передает «Казахстанская правда».

Если в правовом поле Казахстана будет создан прецедент, то аналогичные претензии могут получить и другие операторы, что существенно затруднит для них доставку иностранного, преимущественно российского, контента для русскоговорящего Казахстана. Для понимания — у того же «Алма ТВ» в среднем до 70% закупного контента приходится на российский контент.

Казахстанские кабельные операторы сами не производят контент, ретранслируя без изменений на территории страны программы, приобретенные у правообладателей. В казахстанском законодательстве есть норма о заключении операторами соглашений со специальными аккредитованными на территории страны организациями, гарантирующими чистоту смежных прав на ретрансляцию передач, содержание которых оператору не может быть заранее известно.

Кроме того, согласно казахстанским законам, при наличии факта использования контента оператор оплачивает авторские отчисления в общества по коллективному управлению правами авторов и исполнителей. Казалось бы, честно покупая права на ретрансляцию контента и отчисляя авторские взносы по факту его показа, можно быть спокойным, но ситуация изменилась с появлением еще одного общества по авторским правам.

Суть претензий данного авторского общества к кабельным операторам сводится к тому, что они должны платить отчисления за использование контента Sony и Warner Bros, с которыми у компании якобы подписаны эксклюзивные лицензионные соглашения. Получается ситуация, когда операторов хотят заставить платить за один и тот же контент трижды, применяя серьезный административный ресурс. Любой законопослушный кабельный оператор на территории Казахстана может подвергнуться нападкам рейдеров по авторским правам.

Отмечается, что если необоснованные требования по авторским отчислениям будут признаны правомерными, то это станет серьезным препятствием для дальнейшего распространения любого иностранного контента казахстанскими операторами.

Из-за девальвации тенге местные игроки и без того уже работают на грани рентабельности. Серьезным ударом для них стал запрет на размещение рекламы на ретранслируемых иностранных каналах. Требования о выплате незаконных авторских отчислений могут стать последней каплей, которая будет способствовать уходу иностранного, и в первую очередь российского контента с телеэкранов Казахстана.