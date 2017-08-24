В Казахстане стартовал предзаказ Samsung Galaxy Note8

В официальную продажу в казахстанских розничных сетях смартфон поступит 29 сентября в расцветках «черный бриллиант» и «синий сапфир».

В Казахстане уже доступна возможность предварительного заказа смартфона Galaxy Note8 до 17 сентября. Первые заказчики получат ценный подарок — док-станцию Samsung DeX.

Galaxy Note8 оснащен самым большим экраном в истории линейки Note. При этом, благодаря эргономичному, зауженному корпусу, он комфортно ощущается в одной руке. Безграничный экран размером 6,3 дюйма, с разрешением Quad HD+ и технологией Super AMOLED позволит вам видеть больше контента без лишней прокрутки.

Galaxy Note8 оснащен самой мощной мобильной камерой в истории компании. Это первый смартфон с двумя 12-мегапиксельными основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, обеспечивающей высокую четкость изображений. Функция Live Focus на Galaxy Note8 позволит настроить глубину резкости и добиться эффекта размытия фона как в режиме предварительного просмотра, так и на готовом снимке. В режиме Dual Capture две основные камеры одновременно делают две разные фотографии и позволяют сохранить обе: один снимок — крупным планом, второй — широкоугольный, который охватывает весь фон. Широкоугольный объектив оснащен датчиком Dual Pixel с быстрым автоматическим фокусом — вы можете делать еще более качественные кадры даже в темноте. Galaxy Note8 также имеет самую передовую в своем классе 8-мегапиксельную фронтальную камеру Smart Auto Focus для качественных селфи и видеочатов.

Новинка унаследовала традиционные преимущества семейства Galaxy: защиту от воды и пыли (IP68), быструю беспроводную зарядку, высокий уровень безопасности данных, благодаря сканеру радужной оболочки глаза и датчику отпечатков пальцев, и другие.

Смартфон также имеет высокую производительность. 6 Гб оперативной памяти, 10-нм процессор и расширяемая память (до 256 Гб) позволят с комфортом пользоваться интернетом, смотреть видео онлайн, играть в игры и работать в режиме многозадачности. А с помощью док-станции Samsung DeX вы можете управлять смартфоном через компьютер.

Усовершенствованный S Pen для бизнеса предоставляет специальные возможности, которые отсутствуют в других смартфонах — например, можно делать быстрые заметки на заблокированном экране или мгновенно комментировать документы и фотографии.

Оформить предзаказ Galaxy Note8 можно на официальном сайте.