У регулятора нет статистики по компаниям, предоставляющим онлайн-кредиты

Большинство таких компаний находятся не в Казахстане.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев проинформировал, что большинство компаний, активно занимающихся онлайн-кредитованием, находятся не в Казахстане. Сейчас на рынке онлайн-кредитования появилось достаточно много новых организаций, и большинство из них имеют учредителей-нерезидентов, передает Sputnik.

В то же время он признал, что сейчас нет достоверной статистики по таким компаниям, и Нацбанк рассматривает вопросы с точки зрения защиты потребителей финансовых услуг: «Если мы видим какие-то угрозы, мы будем обсуждать, как дальше реагировать на это. Большинство компаний, скорее всего, работают по гражданско-правовому полю — это означает, что соответствуют гражданскому кодексу. А по гражданскому кодексу у нас в принципе любое лицо может предоставить в долг деньги. Также, как и вы своим соседям или друзьям. Здесь, по сути, на основании этих правовых отношений происходит выдача денег», — разъяснил глава Нацбанка.

По его словам, любые вопросы, связанные с регулированием такого рода операций, сталкиваются с решением вопроса, как разделить эти взаимоотношения, когда человек просто дает в долг своим знакомым, и когда он делает с какой-то предпринимательской выгодой.