С сентября в столичных школах заработает облачная бухгалтерия

Автоматизация услуги поможет сэкономить до 200 млн тенге в год.

Во всех столичных школах в сентябре будет введена облачная бухгалтерия. Новшество позволит снять хозяйственную нагрузку с руководства образовательных учреждений и сэкономить до 200 млн тенге в год. Об этом на августовском совещании педагогов заявил аким Астаны Асет Исекешев, передает Kapital.kz.

«По нашему твердому убеждению, педагоги должны заниматься, прежде всего, развитием детей, а не хозяйственными вопросами. Поэтому мы будем поэтапно решать эту задачу. В сентябре мы внедряем облачную бухгалтерию во всех школах. Это уже частично снимет ряд таких хозяйственных нагрузок с руководства школ. Кроме того, облачная бухгалтерия позволит повысить прозрачность, эффективность финансового менеджмента, сэкономит 200 млн тенге в год за счет централизации закупок. Данные средства будут направлены прежде всего на премии педагогам», — подчеркнул Асет Исекешев.

Аким добавил, что в настоящее время в системе столичного образования автоматизировано 5 госуслуг, включая постановку на очередь и выдачу направления в детсады. Кроме того, акимат будет развивать сотрудничество с компанией Cisco, которая в 10 школах и 4 колледжах открывает сетевую академию.

«Сотрудничество даст возможность готовить ежегодно 300 специалистов по информационным технологиям с получением международного сертификата. Нам необходимо готовиться к цифровой экономике, поэтому нам необходимо, чтобы наши школьники были готовы к этим вызовам», — поделился планами Асет Исекешев.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ней примут участие руководители и ИТ-директора образовательных учреждений.