Перевести уголовный процесс в цифровой формат готовы с 1 июля 2018 года в РК

О преимуществах системы электронного делопроизводства «Е-уголовное дело» рассказали в Генеральной прокуратуре.

Генеральная прокуратура Казахстана заявила о том, что готова с 1 июля 2018 года перевести весь уголовный процесс в цифровой формат, и объяснила, какие преимущества даст новшество, передает Today.

«Ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел. Все на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнает. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника. Для проверки заявлений дела из регионов ждем две-три недели. Еще 20 дней уходит на их возврат. Таким образом „путешествуют“ сотни тысяч дел», — признались в Генеральной прокуратуре.

Избавиться от бумажной волокиты, расследовать дела быстрее, исключить фальсификации и потерю документов поможет перенос дел в е-формат, считают в ведомстве.

«В странах, уделяющих особое внимание этой проблеме, и преступлений меньше, и высокий уровень их раскрываемости. Во многих странах ОЭСР уголовные дела ведутся не на бумаге, а в электронным виде», — говорится в сообщении.

Комитет правовой статистики уже разработал программу «Е-уголовное дело», охватывающую все стадии процесса: от регистрации преступления, его расследования до исполнения приговора. Из бюджета на эти цели дополнительных средств не потребовалось.

В числе плюсов новшества в Генеральной прокуратуре назвали то, что потерпевший, обвиняемый, адвокат могут в любое время в онлайн-режиме следить, как расследуется дело.

«В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде. Усилится аналитика, каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать практику. Начнет работать модуль электронных обращений. Это означает, что если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Пилотный проект начали по всем правоохранительным органам в ряде областей. Систему электронного делопроизводства «Е-уголовное дело» презентовали 14 августа. Как рассказал генеральный прокурор Жакип Асанов, новая система будет интегрирована в базы ЕРДР, из нее нельзя будет удалять документы либо редактировать их. 15 августа в пилотном режиме система запущена в Жамбылской области. С 10 сентября к ней подключатся Атырауская и Восточно-Казахстанская области, 20 сентября — ЮКО и ЗКО.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала работать по принципу ЦОНов. В ведомстве открылся Центр правоохранительных услуг, в котором можно записаться на прием к прокурору, получить юридическую консультацию, цифровую подпись и психологическую помощь.