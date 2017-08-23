В Казахстане появится единый архив электронных документов

Проект вошел в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

В Казахстане дан старт проекту «Единый архив цифровых документов». Об этом сообщила глава департамента архивного дела и документации Министерства культуры и спорта республики Алия Мустафина, передает Digital Report.

«С начала текущего года министерством начата реализация сервисного программного продукта — хранилища электронных документов, сформированных в системе электронного документооборота госорганов. Это инструмент, который позволит на ведомственном уровне обеспечить упорядочение и сохранность тех массивов информации, которые формировались в госорганах. Следующий этап реализации данного направления — это создание информационной системы „Единый архив электронных документов“. Проект вошел в госпрограмму „Цифровой Казахстан“, которая разрабатывается сейчас в соответствии с поручением главы государства. Надеемся, на следующий год будет начата его реализация», — рассказала она.

Как отметила Мустафина, ожидается, что с помощью портала, интегрированного с информационными системами госструктур, будет обеспечено не только хранение цифровых документов, но и обеспечен доступ к архивной информации в режиме онлайн любому пользователю.

Объем национального архивного фонда Казахстана на сегодняшний день составляет 23 млн единиц хранения. По словам главы Департамента архивного дела и документации, оцифровано лишь 2% от общего количества материалов: «Оцифровать быстро эти объемы никто не ставит как задачу. В этом нет необходимости. Оцифровываются, в первую очередь, наиболее востребованные документы, документы страхового фонда, те, которые подвергаются угрозе утраты. Что касается систем, о которых идет речь, то они формируются в электронном виде. Это системы электронного документооборота, информационные системы е-лицензирования, электронного правительства, порталы и так далее. Это весь спектр информации, которая сейчас формируется в электронном виде. Архивы в последующем должны быть готовы к принятию массивов информации».