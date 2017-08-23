Узбекистан будет управлять инвестиционными госпроектами с помощью ИТ

Ожидаемый эффект от внедрения — повышение эффективности госорганов и прозрачности выполнения госпрограмм, а также выявление коррупции.

Создание государственной информационной системы (ИС) предусмотрено указом президента «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан». Такое решение было принято из-за недостаточного применения информационно-коммуникационных технологий в мониторинге государственных проектов, слабой прозрачности хода инвестиционных проектов. Кроме того, у главы страны вызывает опасения нерациональное использование средств, отсутствие единой информационной системы для контроля госзакупок, а также некачественный анализ рентабельности проектов, передает Digital Report.

В рамках проекта будут внедрены:

— единый справочник ресурсов, предназначенный для выработки объективной стоимости товаров и услуг;

— единая автоматизированная система госзакупок, которая позволит определять количество и виды ресурсов с помощью трехмерного моделирования, автоматизирует контроль над разработкой и ведением документации, исполнительской дисциплиной и отчетностью.

Реализацией проекта займется специальное ведомство — Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. Сроки его формирования не уточняются. Не совсем понятно, почему для проекта потребовалось создание нового ведомства. В других странах за подобные работы обычно отвечает соответствующее министерство. «Роль министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций заключается в том, чтобы способствовать созданию этой системы и совместно с агентством обеспечить интеграцию с различными разрозненными системами и базами данных», — поясняет Олимжон Умаров, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Национальное агентство проектного управления будет подчиняться напрямую президенту. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций будет выполнять на проекте вспомогательную роль.

На сегодня в стране информатизация госорганов в основном реализована на уровне учреждений, отсутствует обмен информацией между ведомствами. «Необходимые отчеты о ходе инвестиционных проектов зачастую готовятся самими исполнителями, а не ответственными госорганами. Некоторые чиновники злоупотребляют положением и предоставляют неактуальную и недостоверную информацию о ходе проектов. Интеграция всех информационных систем позволит минимизировать человеческий фактор в подготовке отчетности», — считает Умаров. После внедрения ИС агентство сможет напрямую из системы получать информацию о том, какие наблюдаются проблемы и трудности в реализации проектов, на каком уровне стоит исполнительская дисциплина.

Даврон Исмаилов, директор департамента инвестиционных программ Государственного комитета по инвестициям, рассказал о задачах, которые позволит решить проект. «Во-первых, система обеспечит регулярный мониторинг всего цикла работ — от зарождения инвестиционного проекта до его успешной реализации. Во-вторых, она позволит автоматизировать процессы реализации проектов и обеспечить прозрачность ведения проекта для всех его участников и тем самым оптимизирует работу государственного комитета по инвестициям», — говорит он.

Частный предприниматель Сарвар Рахимов считает, что именно от таких систем зависит эффективность государственного управления. «Однако еще до ввода системы в эксплуатацию нужно тщательно поработать над субъектами, которые эта система будет контролировать и оптимизировать. Рыночная стоимость товаров и услуг должна определяться рынком, а рыночные механизмы еще нужно отрегулировать», — отметил он.