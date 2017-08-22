В энергетическом секторе Казахстана планируется внедрение современных технологических систем

Они предусмотрены в проекте программы «Цифровой Казахстан».

Планируется внедрение ряда современных технологических систем в энергетическом секторе. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев в ходе брифинга на тему «Реализация первого приоритета «Ускоренная технологическая модернизация экономики» в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает Primeminister.kz.

Канат Бозумбаев доложил, что по части энергетики в проекте программы «Цифровой Казахстан» предусмотрены 9 мероприятий по внедрению ряда информационных систем:

1. Интеллектуальное месторождение SanaField позволит обеспечить рост объема и качества добываемой нефти и снизить операционные затраты на нефтедобывающих предприятиях.

2. «Цифровой рудник» — повысит производительность уранодобывающих предприятий до 10%.

3. Информационная система учета нефти позволит сократить теневой оборот и повысить собираемость налогов от деятельности по добыче, подготовке, переработке, транспортировке, хранению, реализации, отгрузке и вывозу нефти.

Также, в рамках интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием» реализуется ряд проектов:

4. «Прогноз баланса сжиженного нефтяного газа» — позволит снизить риски по его нерациональному распределению на внутреннем рынке, выявить факты нарушений по нелегальному вывозу и сокрытию объемов, обеспечит равный доступ и благоприятную среду для газоснабжающих организаций.

5. «Онлайн-аукцион месторождений» — позволит обеспечить прозрачные, последовательные и оперативные аукционы, исключить прямой контакт предпринимателей с должностными лицами.

6. Внедрение автоматизированной системы техобслуживания и ремонта нефтедобывающих предприятиях позволит перейти на 3-х летний межремонтный период эксплуатации.

7. Единая государственная система мониторинга охраны окружающей среды повысит оперативность и достоверность информации, обеспечит комплексный анализ и доступность информации в режиме реального времени.

8. Внедрение Smart технологии в электроэнергетику позволит повысить наблюдаемость, управляемость и эффективность работы электроэнергетической отрасли страны.

9. Автоматизация управления режимами работы Единой энергетической системы повысит надежность электроснабжения и позволит снизить расходы на поддержание оборудования в работоспособном состоянии.