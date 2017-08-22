Сайт ЭКСПО подвергся хакерской атаке

Все данные по DDoS-атаке были направлены в специальные службы.

Об инциденте сообщила пресс-служба АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» - 20 августа после 23.00 часов по времени Астаны была зафиксирована масштабная DDoS -атака на сервер, где располагается сайт Expo2017.astana.com, передает Dixinews.

«Злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер. То есть, генерируя высокую нагрузку в более 20 тысяч запросов в секунду на сайт. Благодаря слаженной работе технической службы работоспособность сервера была полностью восстановлена», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все данные по DDoS-атаке были направлены в специальные службы. Администрация принесла свои извинения за временный сбой в работе сайта.