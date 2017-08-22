Индустрия 4.0 позволит увеличить ежегодно ВВП на 1,5%

Пошаговый план внедрения элементов Индустрии 4.0 будет разработан уже в сентябре.

Индустрия 4.0 для Казахстана представляет новые возможности, такие как значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса и экспортоориентированных производств. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве, передает Strategy2050.kz.

Как отметил министр по инвестициям и развитию, Индустрия 4.0 — это новая стадия развития индустрии. Она заключается в масштабном использовании передовых инфо-коммуникационных технологий, таких как анализ больших данных, автономная роботизированная система, индустриальный интернет, удаленный доступ и многое другое. Изменяются бизнес-модели в производстве. По словам Ж. Касымбека, Индустрия 4.0 позволяет увеличить ежегодный рост ВВП в среднем на 1,5%. Также, технологии позволят увеличить производительность труда от 10 до 20% и генерировать дополнительный бизнес.

«Горнорудный сектор в Казахстане имеет достаточно высокую долю. Мы видим, что одна из отраслей, которая должна внедрять элементы Индустрии 4.0 — это горнорудная отрасль. Большинство развитых и быстроразвивающихся стран приступили к реализации своих национальных стратегий цифровой трансформации промышленности только в последние 3-4 года Германия приняла в 2011 году, США — 2012, Япония, Китай, прочие страны Евросоюза — 2014-2015 годы. Мы можем успеть наравне с другими странами войти в этот процесс в начале пути, что может дать возможность дополнительной конкурентоспособности для нашей промышленности», — рассказал глава ведомства.

По признанию международных экспертов, сегодня еще нет полного понимания всех изменений в рамках Индустрии 4.0, а окончательный переход промышленности на новые стандарты прогнозируется в ближайшие 10-15 лет.

«Поэтому нам критически важно успеть к этому времени нашу промышленность к этой ситуации полностью подготовить. У нас есть шанс не отстать от этого процесса, есть шанс быть в своем регионе лидером по внедрению этой индустрии, что нам даст дополнительные преимущества. При всей сложности этого вопроса, мы видим, что Индустрия 4.0 для Казахстана представляет не только вызовы, но и новые возможности — значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса и экспортоориентированных производств», — отметил министр по инвестициям и развитию РК.

По сообщению главы МИР РК, сначала года министерством проводится активная работа по разработке соответствующих мер: «Специально для этого мы привлекли экспертов из стран, которые добились значительного результата по цифровизации своей промышленности. Совместно с международными экспертами уже к сентябрю текущего года мы закончим технический анализ промышленности на предмет готовности к переходу к Индустрии 4.0, а к концу года примем соответствующее постановление правительства — пошаговый план внедрения элементов Индустрии 4.0 до 2025 года», — отметил Женис Касымбек.

Параллельно министерство проводит работу и с крупными системообразующими компаниями, такими как ERG, KazZinc, ArcelorMittal, Казахмыс и другими.

«На сегодняшний день можно отметить, что данные предприятия выработали собственные планы цифровой модернизации и приступают к реализации таких программ, как „умный рудник“, где будут внедряться анализ массивных данных, передовые датчики и сенсоры, интегрированные информационные системы (ERP, MES), роботизированные операции и др. У нас есть первые проекты с применением новых технологий, к примеру, только компания ERG планирует инвестировать в проекты цифровизации порядка 800 млрд тенге в ближайшие 7-8 лет», — резюмировал министр.

По каждой отрасли Индустрии 4.0 министерство пообещало отчитаться в конце года.

Напомним — ежегодно в Казахстане проходит конференция PROFIT Industry Day, посвященная информационным технологиям в промышленности. В этом году конференция состоялась в Павлодаре.