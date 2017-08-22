Завод по производству ветровых генераторов построят в Актобе

Проект будет финансироваться за счет привлечения иностранных инвестиций совместно с казахстанскими государственными финансовыми институтами.

Первый на территории СНГ завод по производству ветровых генераторов начнут строить в Актобе до конца этого года. Акимат Актюбинской области и компания United Energies Aktobe подписали меморандум о строительстве завода и компонентов общей стоимостью 84 миллиона евро. Проект будет финансироваться за счет привлечения иностранных инвестиций из Германии совместно с казахстанскими государственными финансовыми институтами, передает Sputnik.

«Строительство завода требует порядка трех лет, и это будет первый и пока единственный завод такого плана на территории стран бывшего СССР. Завод будет расположен на территории 17 га, а максимальная производственная мощность завода составит 250 мегаватт в год. Для успешной работы производства потребуется штат сотрудников в количестве 500 человек, что создаст новые рабочие места в регионе», — прокомментировал генеральный директор United Energies Aktobe Михаэль Паульз.

Актюбинская область была выбрана для строительства завода по нескольким критериям: регион занимает второе место в Казахстане по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business и третье место по сумме внешних инвестиций в основной капитал по республике за последние пять лет.

«Следующими факторами являются погодные условия, развитая инфраструктура и высокий уровень поддержки инвесторов со стороны регионального центра обслуживания инвесторов, работающего по принципу „одного окна“», — отмечает компания.

По предварительным данным, церемония закладки фундамента запланирована на вторую половину 2017 года.