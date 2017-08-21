Как выбрать эффективное место для бизнеса

Отчет по геолокации включает данные о посещаемости той или иной локации в рабочие дни, в ночное время и по выходным.

Компания «Кселл» предлагает корпоративным клиентам услугу «Коммерческий отчет по геолокации» по проведению аналитического исследования и предоставлению по результатам исследования отчетов в виде карты геолокации. Эта услуга будет полезна, когда нужно принять решение о том, где лучше открыть новую точку продажи или магазин, медицинский центр или ресторан, при выборе подходящего места для наружной рекламы и промо-акции.

Услуга поможет корпоративным клиентам компании планировать свой бизнес, т.к. такое исследование позволяет определять локации их потенциальных клиентов и потребителей. Для этого собираются данные о посещаемости той или иной локации в рабочие дни, в ночное время и по выходным. Посещаемость локаций определяется по общему количеству зарегистрированных сигналов сотовой связи в заданной локации. Эта информация является обезличенной и наносится на карту. Подобную карту геолокации можно сформировать по всему Казахстану.

«Услуга «Коммерческие отчеты по геолокации» поможет нашим B2B клиентам повысить эффективность своей бизнес-активности именно на той территории, где находятся их клиенты, получив тем самым конкурентное преимущество, повышение продаж и лояльности. Мы предлагаем точно знать, где стоит продвигать ваши бизнес-активности вместо того, чтобы гадать или выбирать самые густонаселенные районы«,- отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс.

Корпоративные клиенты «Кселл» также могут сформировать условный «портрет» потребителя на основе данных по активности звонков, использованию роуминга или других услуг мобильного оператора.