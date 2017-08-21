В Санкт-Петербурге пройдет конференция Blockchain Life 2017

Мероприятие обещает стать одним из крупнейших в сфере блокчейна, криптовалют и майнинга.

26 сентября 2017 в Санкт-Петербурге состоится Blockchain Life 2017 — крупнейшая конференция по блокчейну, криптовалютам и майнингу. На конференции выступят ведущие специалисты отрасли, владельцы блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Среди спикеров: Саша Иванов (CEO и основатель Waves), Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Александр Воскобойников (NBA), Артем Толкачев (директор «Делойт») и др.

Сейчас на финансовом рынке наблюдается пиковая активность в области криптовалют (биткоин и др.) и технологии блокчейн. Первые лица финансовой и государственной сферы проявляют интерес к электронным валютам и технологии блокчейн, которую уже сейчас называют новым интернетом. Не меньше интереса вызывает биткоин и другие криптовалюты у предпринимателей, которые зарабатывают большие деньги на торговле электронной валютой.

На конференции будет организована выставочная зона, где у каждого участника будет возможность ознакомиться с новыми решениями в области криптовалют и блокчейна, сделать заказ на машины для майнинга и инвестировать в лучшие проекты отрасли.

Главные темы конференции:

Криптовалюта (Биткоин и др.)

— Обсуждение Bitcoin, Etherium и других криптовалют

— Какая валюта будет расти в 2017 году

— Способы заработка

— Майнинг и его способы

— Во что вкладывать свои деньги

— Какие машины для майнинга лучше использовать и где их покупать

Блокчейн (Цифровое золото)

— Сферы использования

— Регулятивные аспекты применения

— Как создать свое ICO

— Основные проблемы при создании собственного ICO

— Будущее Блокчейна

— Проблемы использования и их решения

Организаторы конференции: РА JetMedia, CPA Adwad.ru совместно с Adwad Group (создатели одной из крупнейших конференций в мире по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу CPA Life).