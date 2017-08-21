Холдинг «Зерде» выплатит дивидендов на сумму почти 208 млн тенге

Выплата дивидендов произведена в срок, в денежной форме путем безналичного перечисления.

В соответствии с приказом министерства информации и коммуникации Республики Казахстан № 292 от 10 августа 2017 года в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» принято решение выплатить дивиденды единственному акционеру за 2016 год в размере 207 938 200 (двести семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч двести) тенге.

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2016 год составил 2,93 тг. В соответствии с приказом необходимо обеспечить в десятидневный срок перечисление дивидендов за 2016 год в доход республиканского бюджета с даты подписания вышеуказанного приказа. Выплата дивидендов произведена в срок, в денежной форме путем безналичного перечисления.