В Алматы пройдет семинар KCC Present Day

Обновленная команда KCC Distribution ознакомит вас с источниками SRC и расскажет о последних тенденциях развития компании APC.

Ведущий дистрибьютор IT-оборудования KCC Distribution совместно с производителем APC проведет бесплатный семинар «KCC Present Day. Новая линейка ИБП серии SRC от APC». На семинаре обновленная команда KCC Distribution ознакомит вас с источниками SRC и расскажет о последних тенденциях развития компании APC. На KCC Present Day вы получите ответы на актуальные вопросы и сможете пообщаться с коллегами в сфере IT.

План мероприятия:

09:30–10:00 — сбор и регистрация участников

10:00–10:30 — презентация компании KCC Distribution

10:30–11:30 — презентация компании APC

11:30–11:50 — кофе-брейк

11:50–12:50 — презентация ИБП серии SRC

12:50–13:00 — вопросы-ответы

13:00–14:00 — обед

ИБП бюджетной серии SRC предназначены для защиты электропитания серверов, сетевого оборудования, медицинских и научных лабораторий, а также маломощных промышленных установок. Доступны в напольном исполнении с диапазоном мощности от 1 до 10 кВА. Для моделей от 3 кВА предусмотрен комплект для монтажа в стойку.

Мероприятие состоится 7 сентября 2017 года с 9:30 до 14:00 в Atakent Park Hotel.

Внимание! Количество участников ограничено. Спешите зарегистрироваться. Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.