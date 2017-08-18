До конца года в Казахстане будет запущена электронная платформа «Е-шанырак»

Главная цель системы — обеспечить открытость и прозрачность деятельности КСК в финансовых вопросах.

До конца 2017 года планируется внедрить пилотный проект, в рамках которого в электронном формате будут отслеживаться расходы КСК, сообщил на пресс-конференции в правительстве РК председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов, передает Primeminister.kz.

Главная цель системы — обеспечить открытость, прозрачность деятельности КСК в вопросах утверждения затрат, расходования средств, а также сделать более прозрачным выбор управляющих КСК.

«Сейчас мы работаем совместно с министерством информации и коммуникаций, компанией „Зерде“. Это очень важный вопрос. К концу года в пилотном режиме проект будет запущен», — сказал Мархабат Жайымбетов.

Организаторы рассчитывают на то, что после запуска электронной платформы работа КСК будет отрегулирована и многолетние проблемы функционирования КСК и жилищных отношений будут разрешены.