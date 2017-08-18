Операторы Узбекистана нашли способ увеличить мобильный интернет-трафик

Мобильные операторы намерены с помощью партнерского использования базовых станций сократить растущие расходы и удешевить мобильную связь.

Одним из способов увеличения мобильного интернет-трафика и снижения цен на мобильную связь узбекские операторы считают совместное использование базовых станций друг друга. Проанализировав данные, какие из сервисов являются наиболее предпочтительными для клиентов, компании пришли к неутешительному выводу — абоненты в основном пользуются голосовой связью и совсем мало мобильным интернетом. Если в Кыргызстане пользователь в среднем потребляет 1,7 Гб мобильного трафика, в России — более 5 Гб, то в Узбекистане этот показатель составляет 400-450 Мб. Несомненно, на это влияет стоимость мобильного интернета, передает Digital Report.

Совместное использовании сетей, по мнению генерального директора оператора Unitel Дмитрия Шукова, поможет не только увеличить потребление мобильного интернета, удешевить сотовую связь, но и сократить растущие расходы телекомов.

«Мы пытаемся договориться со всеми нашими конкурентами и коллегами о партнерском использовании сетей друг друга. Например, могу сказать, что не нужно сейчас всем операторам идти в один город. Может быть достаточно одного, и на партнерских условиях можно обслуживать всех абонентов. Весь мир в последнее время именно так и развивается. Операторы уже экономят деньги, договариваются о том, что, грубо говоря, стоит одна башня или вышка, и на ней присутствуют все. А не стоит три рядом и каждый строит что-то для себя отдельное», — поделился он своим видением.

Шуков выразил уверенность, что к этому скоро придут все игроки рынка мобильной связи. И от подобного решения, по его словам, всем только будет легче и комфортнее.