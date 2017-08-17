В Кокшетау открыли бесплатный класс по программированию

По завершении Kokshetau coding school дети смогут разработать свои собственные веб-сайты.

16 августа в Кокшетау Общественный фонд «Лига юных программистов YBYRAI» открыл доступный для всех детей класс по программированию Kokshetau coding school. Класс открыт в рамках реализации социального проекта «Программируй свое будущее», который предполагает бесплатные занятия по для детей в возрасте 8-16 лет.

Занятия проводятся три раза в неделю в малых группах (до 8 детей). Длительность одного занятия — 1 час. В качестве методики обучения в школе будет применяться международная образовательная франшиза в сфере программирования «Love to code». Программа включает три модуля: изучение языка программирования (Scratch), изучение алгоритмов на CoffeeScript, изучение основ по разработке веб-сайтов (HTML/CSS). Далее программу планируется расширить изучением языка программирования Python и разработкой игр на мобильные устройства и компьютеры (Python).

«Длительность одного модуля занимает в среднем 2-3 месяца. Уже с первого дня дети начнут создавать игры или анимации. А по завершении третьего модуля спроектируют и разработают свои собственные веб-сайты. Мы уже приступили к занятиям в летнем режиме и сформировали одну группу. А с начала нового учебного года будет открыт полный набор в группы и составлено точное расписание. Сейчас заявки можно оставлять на сайте Lovetocode.org в разделе „Контакты“», — рассказали организаторы проекта.

В планах у ОФ — открытие таких классов во всех регионах Казахстана.

«На днях Google объявил о старте благотворительной кампании по обучению 10 млн африканских детей и юношей цифровым навыкам, чтобы они могли соответствовать „рабочим местам будущего“. В свете этой новости открытие бесплатных классов по программированию в рамках проекта „Программируй свое будущее“ дает уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. Современное развитие технологий, которое идет в ускоренном темпе, в ближайшее время до неузнаваемости изменит рынок труда, и необходимо готовить трудовые ресурсы будущего уже сейчас. Поддержать эту инициативу может любой гражданин, которому не безразлично будущее страны. Ведь чем больше мы вложим в наших детей сегодня, тем больше отдачи получим потом. Нельзя говорить о развитии технологий, не имея людей, которые могут элементарно ими пользоваться», — прокомментировал новость Руслан Енсебаев, председатель правления АО «Холдинг „Зерде“».