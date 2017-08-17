Топ-5 популярных услуг электронного лицензирования в РК

Портал Е-лицензирование обеспечил возможность подачи электронного заявления на получение, переоформление разрешительных документов.

Портал «Е-лицензирование» Elicense.kz, создан для автоматизации процессов лицензирования и обеспечения прозрачного механизма между госорганами-лицензиарами и бизнес-сообществом РК. Он обеспечил возможность подачи электронного заявления на получение, переоформление разрешительных документов. При этом за счет интеграции и оптимизации исключена необходимость уставных документов организации, документов удостоверяющих личность заявителя, иных сведений, которые можно получить из государственных информационных систем. Так, в 2016 году с помощью портала портале «Е-лицензирование» было выдано 624 162 разрешительных документов и23 316 лицензий.

На портале «Е-лицензирование» с начала 2017 года наиболее популярными стали следующие электронные услуги:

— утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков (64 680 услуг)

— выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике (выдано 46 030 сертификатов)

— уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (45 271 услуг)

— привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы (оказано 15 834 услуг)

— выдача фитосанитарного сертификата (выдано 14 752 сертификата).