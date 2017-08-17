Сканирование сетчатки глаза заменит электронную цифровую подпись

Система станет частью мультимодальной биометрии.

В прошедшие выходные в головном офисе ForteBank состоялся круглый стол Fintech Talks, посвященный актуальным вопросам развития FinTech-технологий, включая Blockchain, Big Data, криптовалюты. Участники встречи также обсудили создание Единой национальной идентификационной системы (ЕНИС), основной частью которой станет интернет-паспорт гражданина РК, позволяющий проводить верификацию человека при совершении любой операции в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ForteBank, передает «Капитал».

В круглом столе приняли участие представили крупных банков, Международного финансового центра «Астана», правительства для граждан, Центра ГЧП, национальных и технологических компаний, эксперты, стартаперы, разработчики и предприниматели. Как выяснилось во время встречи, идентификация будет основана на мультимодальной биометрии — распознавании по лицу, отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки глаза. Проект внедрения интернет-паспортов граждан уже активно обсуждается, созданы соответствующие рабочие группы.

Как заметил председатель правления ForteBank Магжан Ауэзов, в наши дни сложно представить себе эффективную деятельность компаний без использования информационных технологий: «Игнорировать появление инноваций и прорывных проектов сегодня — значит обеспечить потерю рыночных позиций завтра. ForteBank в этом отношении активно развивает инновационные направления, включая интернет- и мобильный банкинг, сбор и обработку данных, предоставление новых инновационных услуг и сервисов клиентам. Мы не видим в финтехе угрозу, а, напротив, готовы активно сотрудничать с интересными проектами».

В рамках круглого стола в том числе обсуждались вопросы поддержки стартап-проектов, регулирования криптовалют, а также реализации первого в Казахстане поведенческого скоринга по технологии машинного обучения, который прогнозирует вероятность выхода клиента в дефолт в течение последующих 12 месяцев, используя технологию нейронных сетей.

Участники круглого стола сошлись во мнении — обсуждаемая тематика многогранна и настолько быстро совершенствуется, что подобные обсуждения необходимо проводить регулярно.