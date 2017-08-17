Банки в Туркменистане ограничили переводы через электронные платежные системы

Представители финансовых кругов страны отказались комментировать ситуацию.

Банки Ашхабада перестали принимать заявления от физических лиц на конвертацию туркменского маната в иностранную валюту, осуществляемую с банковского счета вкладчиков посредством услуг «PayPal», «WebMoney», «Yandex.Money» и «Wire transfer», сообщает CA-NEWS.

Представители финансовых кругов страны отказались комментировать ситуацию. В начале августа, также, сообщалось о мерах, предпринимаемых Центральным Банком страны, в частности, по выявлению граждан, не выезжающих за границу, но использующих средства на международных платежных картах, а также посредством интернет услуг, периодически переводящих деньги за границу.

Из документа, попавшего в распоряжение Азатлыка, следует, что власти страны обеспокоены тем, что вкладчики, используя пластиковые карточки банков Туркменистана, обналичивают за рубежом в иностранной валюте и по официальному курсу средства со своих счетов, находящихся внутри страны.